Lastenstijging Waterschap Noorderzijlvest met bijna 13 procent

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Gezinnen met een eigen woning gaan volgend jaar 12,9 procent meer belasting betalen aan Waterschap Noorderzijlvest. Dat blijkt uit het nieuwe jaarplan.

Volgens Noorderzijlvest is dat onvermijdelijk. Het heeft te maken met de inflatie, hogere rentelasten, stijgende personeelskosten en oplopende prijzen van materiaal en energie. Om de stijging van de belasting enigszins te dempen, wil het dagelijks bestuur 2 miljoen euro uit de reserves halen.

Noorderzijlvest investeert volgend jaar ruim 110 miljoen euro in projecten die ervoor zorgen dat zo veilig mogelijk, zo schoon en zo gezond mogelijk water wordt geleverd. Vanwege het veranderende klimaat krijgen we een hogere zeespiegel en dus moeten we meer doen om veilig te kunnen leven. Zo wordt de capaciteit van het Leekstermeer fors uitgebreid.

Verder worden de eisen aan gezuiverd water steeds strenger. Microplastics, medicijnresten en andere stoffen moeten vergaand gezuiverd worden. Ook moeten gebieden ingericht worden om tijdelijk water te kunnen parkeren. Dit omdat het weer steeds extremer wordt. Noorderzijvest verwacht voor de komende jaren ook forse tariefstijgingen.