Lange taakstraf en rijverbod voor Groninger (71) die vrouw hersenletsel toebracht met dronkenmansrit

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een taakstraf van 160 uur en een rijontzegging van drie jaar. Dat is de straf die een 71-jarige man uit Groningen woensdag kreeg opgelegd door de rechtbank in Lelystad voor zijn dronkenmansrit, die in juli vorig jaar eindigde met een zwaar ongeluk op de A6 bij Swifterband.

De straf is gelijk aan de eis die het OM twee weken geleden voorlegde aan de rechtbank, zo meldt Omroep Flevoland.

De Stadjer kroop vorig jaar juli dronken achter het stuur, terwijl hij had beloofd de BOB te zullen zijn na een visite in Nieuwegein. De man reed vervolgens met zo’n 185 kilometer per uur naar huis. Op de A6 bij Swifterband ging het fout. De Stadjer botste op een voorligger, die na een slingerpartij op de snelweg tot stilstand kwam. Beide inzittenden raakten gewond. Eén van hen liep een gebroken nekwervel en permanent hersenletsel op.