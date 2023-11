Lange opening Euvelgunnerbrug zorgt voor flinke files op Ring-Zuid

Foto: 112 Groningen

Een opening van de net vernieuwde Hoge Euvelgunnerbrug zorgde vrijdagmiddag voor flinke verkeersopstopping op de zuidelijke ringweg.

Een schip met twee grote delen van een nog te bouwen schip moest door de brugopening van het Winschoterdiep. Daardoor liep het verkeer op de zuidelijke ringweg, in beide richtingen, flinke vertraging op. Files tot vier kilometer stonden voor de slagbomen te wachten. Pas na een kwartier gingen de brugdekken weer omlaag.

Aan de brug is gedurende de zomerstremming flink wat verbouwd. De kelder onder het viaduct is opnieuw ingericht, het nieuwe beweegbare deel van de brug is geplaatst over het Winschoterdiep en de apparatuur voor de brugbediening is vervangen. Daarnaast is ook een aantal andere technische installaties geïnstalleerd en getest. Het brugdek heeft ook een nieuwe laag asfalt.

De brug kende voor de verbouwing flink wat gebreken en kon niet open zonder bijstand van technici en verkeersregelaars. Ook na de verbouwing vertonen de brugdelen soms nog kinderziektes.