Laatste loodjes van de verkiezingscampagne: flyeren, bustoer, verkiezingsmarkt en debat

Foto: Rieks Oijnhausen

De verkiezingscampagne zit er bijna op. Dit weekend wordt er in Groningen nog druk geflyerd om zwevende kiezers over de streep te trekken.

In Forum Groningen vond zaterdag een verkiezingsmarkt plaats. Mensen die nog niet wisten waar ze op moeten stemmen konden op de begane grond terecht, waar de partijen klaarstonden om vragen te beantwoorden en om informatie te geven. In de laatste dagen wordt ook alles uit de kast getrokken. Zo trok de VVD zaterdag met een bakfiets en warme chocolademelk langs sportpark Corpus den Hoorn, onder het mom van een goed gesprek.

Bustoer

Volt trok met een bustoer langs Groningen, Leeuwarden en Meppel. Robin Twickler uit Groningen staat op plaats 10 van de kandidatenlijst: “Het was geweldig om deel uit te maken van deze bustoer. We hebben veel Groningers ontmoet die nieuwsgierig waren naar Volt en wat wij als partij te bieden hebben. Onze boodschap is positief, verfrissend en we hopen dat dit een inspiratie is voor mensen om deel te nemen aan de democratie.” Het CDA en de Partij voor de Dieren trokken flyerend door de straten.

Tekst gaat verder onder de foto:

Leden van Volt trokken door de Groningse binnenstad. Foto: Jesse van Mulkom

Nationaal ZorgFonds

De SP organiseerde in de Puddingfabriek een bijeenkomst over het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Bij dit initiatief worden alle verzekeraars afgeschaft en komt er één Nationaal ZorgFonds. Dit bespaart op bureaucratie, uitvoeringskosten en maakt marketing en het overstapcircus overbodig. Door deze besparing wordt het eigen risico afgeschaft. Kamerlid Jimmy Dijk van de SP: “Het eigen risico is een boete op ziek zijn. Eén op de vijf mensen mijdt zorg omdat zij de kosten niet kunnen opbrengen. De helft daarvan komt binnen een half jaar terug met zwaardere klachten en dus hogere kosten. Daarom moet het eigen risico nu naar nul.”

Verkiezingsdebat in Forum Groningen

De komende dagen zal er nog volop campagne worden gevoerd. Heb je nog geen idee waar je op moet gaan stemmen, dan kun je maandagavond kijken naar het Groningse verkiezingsdebat. Dit wordt georganiseerd door Forum Groningen, Dagblad van het Noorden, OOG Tv en RTV Noord. Van de politieke partijen komen de hooggeplaatste Noordelijke Kamerleden naar het Forum om in debat te gaan over de onderwerpen van deze verkiezingen: bestaansongelijkheid, woningmarkt, klimaat en migratie en de gevolgen daarvan voor Groningen. Het debat wordt vanaf 20.00 uur live uitgezonden op OOG Tv.

