Kwart van woningen in Groningen wordt met urgentie toegewezen: “Oplossing is om veel meer te bouwen”

Niet de helft maar ongeveer een kwart van de sociale huurwoningen die vrijkomen wordt met urgentie verhuurd. Dat laat wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen weten, die tegelijkertijd zegt dat er de komende jaren veel meer gebouwd moet gaan worden.

Van Niejenhuis reageerde op vragen van de SP. Raadslid Hans de Waard: “Volgens de NOS blijkt dat 51 procent van de sociale huurwoningen in Groningen met urgentie verhuurd wordt. Dat ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 27 procent. Het is goed dat mensen die anders zonder woning komen te zitten, voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Deze solidariteit is belangrijk voor de samenleving. Maar wij hebben wel angst over het voortbestaan van deze solidariteit. Het woningtekort raakt namelijk ook anderen. Mensen die geen urgentie hebben, of jongeren die daardoor langer thuis moeten wonen.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Welke oplossing heeft de SP om mensen zonder urgentie aan een woning te helpen?”

Het onderwerp blijkt een belangrijk thema bevonden te worden. Dennis Ram van de PVV: “Dit zijn mooie vragen van de SP. Wij zijn benieuwd wat het aandeel statushouders in deze urgentie is.” Maria Martinez-Doubiani van D66: “Hoe is deze 51% verdeeld?” Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Heeft de SP ook een oplossing om mensen zonder urgentie aan een woning te helpen?” De Waard: “Er moeten meer sociale huurwoningen gebouwd worden. Het is goed dat er urgentie is, maar veel mensen vallen niet binnen deze groep. Er zijn te weinig woningen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Oplossing is om veel meer bij te bouwen”

Wethouder Van Niejenhuis: “Het artikel van de NOS is onjuist. In Groningen gaat het niet om 51 procent maar om 25 procent. Het gaat dus om een storm in een glas water. Aan de andere kant kun je wel stellen dat het bijzonder is dat 25 procent van de woningen toegewezen wordt met urgentie. En de oplossing is inderdaad om veel meer bij te bouwen. De toegenomen druk zal onder andere veroorzaakt worden door de grootschalige wijkvernieuwing. Huizen worden gesloopt, nieuwe komen er voor in de plaats, en in de tussentijd moet men dan elders wonen. De vraag die de PVV stelt. U heeft deze vraag dit jaar al meerdere keren gesteld, en al meerdere keren heb ik gezegd dat dit aandeel 7 á 8 procent is. Het probleem ligt niet bij de statushouders, maar bij het beleid van de Rijksoverheid, die het bouwen heel moeilijk heeft gemaakt.”

“Woningproductie moet in 2025 een flinke slinger krijgen”

De Waard is nog niet helemaal tevreden: “U zegt dat de druk komt door de wijkvernieuwing. Door sloop/nieuwbouw dus. Dat is dus tijdelijk?” Van Niejenhuis: “Wat is tijdelijk? De wijkvernieuwing is voorlopig niet klaar. Ik verwacht dat dit niet zomaar zal veranderen. Waar we onze aandacht op moeten richten is dat we de woningproductie in 2025 een flinke slinger moeten geven. De plannen zijn er ook: Meerstad, Suiker, Stadshavens. Als we dat van de grond krijgen, dan zullen we dat ook terug zien in de urgentieverklaringen, die dan qua percentage gaan dalen.”