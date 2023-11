Krant Groningen Bereikbaar: volgend jaar veel verkeershinder

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De aansluiting van het Julianaplein op de nieuwe verdiepte ligging van de Ring Zuid gaat voor veel verkeershinder zorgen. Dat blijkt uit de meest recente krant van Groningen Bereikbaar.

De krant wordt deze dagen verspreid. Daarin is veel aandacht voor de werkzaamheden van Aanpak Ring Zuid en Operatie Ring Zuid van volgend jaar. In de krant staat onder meer een dubbelinterview met René Schripsema (directeur Groningen Bereikbaar) en Joost van de Beek (directeur Aanpak Ring Zuid). Zij gaan in op de werkzaamheden.

De operatie zorgt van maart tot september voor veel verkeershinder in de stad. Schripsema en Van de Beek roepen dan ook iedereen op in die periode waar het kan de auto te laten staan. Ga vaker thuiswerken, neem het OV, pak de fiets of parkeer aan de rand van de stad op een P+R.

De Groningen Bereikbaar-krant verschijnt twee tot drie keer per jaar. In de krant vind je het laatste nieuws en achtergronden over de werkzaamheden en projecten. De krant wordt verspreid in de huis-aan-huisbladen van Mediahuis Noord in de provincie Groningen, de kop van Drenthe en regio Drachten.