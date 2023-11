Krakers blij met ‘eerste overwinning’ rond jeugdsjoel: ‘Nu nog bewijzen dat ze echt om de zaak geven’

De beslissing van het gemeentebestuur om de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat terug in eigendom te nemen stemt de krakers van het pand tot blijdschap. Maar de strijd is nog niet voorbij, zo stellen ze: “Nu moeten ze nog bewijzen dat ze echt om het behoud van cultureel erfgoed en openbare ruimtes geven.”

De krakers namen begin oktober hun intrek in de jeugdsjoel, omdat ze vinden dat het pand niet grootschalig mag worden gestript en verbouwd tot appartementen. De krakers vinden dat het gebouw in originele staat en als openbare ruimte bewaard moet blijven als een stuk cultureel erfgoed.

En dat heeft effect gehad, laten de krakers woensdagavond weten nadat de gemeente bekend maakte dat de verkoop wordt teruggedraaid. Volgens de krakers is ook de vergunning voor de verbouwing inmiddels ingetrokken: “Samen met de buurt hebben we de gemeente Groningen voldoende onder druk gezet dat zij besloten hebben de vergunning terug te trekken en zelfs de verkoop van het gebouw aan Wijnand van Smeeden en zijn bedrijf Beauvast helemaal ongedaan te maken. Geweldig nieuws, maar slechts een stap verder in onze strijd.”

Want de situatie heeft tot nu toe weinig vertrouwen in de gemeente opgeleverd bij de krakers: “De gemeente heeft laten zien dat ze niet van slechte publiciteit houdt voor hun projecten, maar nu moeten ze nog bewijzen dat ze echt om de zaak geven. Het is (weer) aan hen om over het lot ervan te beslissen. Een soort tweede kans! We zullen in ieder geval blijven vechten voor het behoud van het gebouw als cultureel erfgoed en als openbare ruimte.”

Het OM probeerde een week na de kraak om de bezetters uit het pand te verwijderen, maar een rechter voorkwam dat. Pas als de verbouwplannen voor de jeugdsynagoge beginnen, moeten de krakers eruit. De krakers willen voorlopig doorgaan met het gebruik van de jeugdsjoel als ‘sociaal centrum’, zoals ze het zelf noemen: “We hebben al heel wat evenementen gepland voor de komende weken. Zaterdagavond is er bijvoorbeeld een bijeenkomst voor alle buren en geïnteresseerden. Dan willen we met hen bespreken wat mensen willen organiseren in het gebouw en wat er voor de buurt nodig is. Om deze eerste overwinning te vieren nodigen we iedereen uit voor ons wekelijkse eetcafé van aanstaande vrijdag!”