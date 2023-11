Krakers: ‘bijeenkomst Jeugdsynagoge was niet pro Hamas’

Foto via Google Maps - Streetview

Er was afgelopen weekend geen sprake van een pro Hamas bijeenkomst in de voormalige Jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat. Dat zeggen de krakers van het pand.

Diverse raadsfracties vonden het onacceptabel dat zo’n bijeenkomst in het pand plaatsvond. Volgens de krakers ging het echter om een informatieve bijeenkomst over de geschiedenis van Palestina. Aan drie personen werd de toegang ontzegd omdat de organisatie vermoedde dat ze haat, bedreigingen en foute informatie zouden verspreiden. Bovendien hadden die personen mensen bedreigd tijdens een demonstratie, enkele weken eerder.

De krakers zeggen nogmaals van plan te zijn om het pand te behandelen met het respect dat het verdient. Ze hebben de voormalige jeugdsynagoge gekraakt om de sloop ervan te voorkomen en het te behouden als belangrijk cultureel erfgoed voor de stad. Ze zeggen ook de sterke band te erkennen die vooral mensen in de Joodse gemeenschap met het gebouw hebben.

Ze benadrukken dat er in de ruimtes die zij gekraakt hebben geen plaats is voor antisemitisme, islamofobie, zionisme, seksisme of queerfobie.