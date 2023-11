“Komende week is een winterse verrassing met sneeuwval mogelijk”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de media en weerberichten wordt al een aantal dagen gesproken over significante sneeuwval die de komende dagen zou kunnen gaan vallen. Maar wat kunnen we precies verwachten? Een gesprek met OOG-weerman Johan Kamphuis.

Hoi Johan! Hoe spannend is het op de weerkaarten?

“Misschien is het goed om bij het begin te beginnen en ons te realiseren dat we de afgelopen jaren winters gehad hebben waarbij het niet of nauwelijks tot winter kwam. Dat we nu al praten over sneeuwval, terwijl de winter officieel nog moet beginnen, dat is al heel wat waard. In de weerkaarten zit op dit moment meer winter dan wat we in de afgelopen jaren gehad hebben. Maar of we het ook krijgen? Wat op de kaarten staat, kan in de praktijk anders gaan uitpakken. Sneeuw is gewoon heel lastig.”

Kun je dat uitleggen?

“Alle puzzelstukjes moeten precies op de juiste plaats vallen. Er moet een neerslaggebied zijn, de temperatuur moet rond het vriespunt zijn of kouder, en de grond moet genoeg afgekoeld zijn. Dat zijn een aantal onderdelen. We wonen in een land waarbij je niet direct een sneeuwtapijt hebt. Natuurlijk, het gebeurt. En ja, de mogelijkheden zitten in de kaarten. Maar je gaat mij vanavond niet horen zeggen dat we Alpenachtige-toestanden krijgen.”

Misschien is het goed om als eerste naar morgen te kijken. De eerste spannende dag …

“Morgen valt een aantal ingrediënten op de goede plaats. Koudere lucht stroomt gedurende de dag Nederland binnen. De depressie die overtrekt is ook gevuld met poollucht. Maar toch denk ik dat het in Groningen blijft bij een vlokje natte sneeuw. Dat komt omdat het gedurende de dag regent. Er kan flink wat neerslag vallen. Als er dan sneeuw gaat vallen op een kletsnatte ondergrond, waarbij die ondergrond ook nog te warm is … ik zie het morgen nog niet gebeuren.”

Groeien de kansen gedurende de week wel?

“Absoluut. Dinsdag wordt ook een spannende dag, waarbij we wat geluk nodig hebben. Tenminste als je liefhebber bent van winter en sneeuw. Waarbij we ons moeten realiseren dat er ook veel mensen zijn die hier niks mee hebben. Dinsdag zien we gedurende de dag een klein lagedrukgebiedje afzakken vanaf de Noorse kust richting ons gebied. Als dit ons gaat bereiken, en de wind is niet al te sterk, dan kunnen we dinsdagavond te maken krijgen met intense sneeuwbuien, waarbij het wittig en glad kan worden. Maar wel een winstwaarschuwing: het is nog onzeker of dit gebied ons gaat bereiken.”

En dan gaan we naar de tweede helft van de week …

“Op woensdag verwacht ik niets. Op donderdag daarentegen gaat het wel weer spannend worden. De afgelopen dagen zagen we in verschillende modellen de oplossing dat er een flink pak sneeuw kan gaan vallen. Maar sinds vanochtend zie je dat de modellen een andere koers gaan varen. Hoe komt dat? Vanuit Frankrijk rukt een neerslaggebied op. Als die onze kant optrekt, dan kan dit sneeuw opleveren. Maar in de oplossingen is er ook een optie dat dit gebied een andere afslag neemt en richting Midden-Europa trekt. En als dat gaat gebeuren, dan zal er helemaal niks gebeuren. Geen schampschotje, niets.”

Want voor de duidelijkheid. Jij kijkt naar verschillende weermodellen, waarbij elk model met diverse oplossingen komt. En hoe verder je vooruit kijkt, hoe groter de onzekerheidsfactor …

“Dat klopt. Als je kijkt naar het Engelse model: zij laten het donderdag de hele dag vriezen met temperaturen net onder nul. Als het neerslaggebied dan komt, dan kan het acht of negen uur sneeuwen, en heb je twintig centimeter accumulatie. Maar zo zijn er veel meer oplossingen. Wil je sneeuw, dan moet alles precies goed vallen. En we moeten leren uit het verleden. Wel vaker is het mooiste ons voorgespiegeld, waarbij het resultaat bitter tegenviel.”

Wat verder opvalt is dat het in Europa al flink winter is …

“Scandinavië is al behoorlijk koud, en delen van Midden-Europa, Duitsland en de Alpenlanden hebben al met behoorlijk wat sneeuw te maken gekregen. En daar valt de komende dagen nog meer sneeuw. En voor ons gebied blijft het spannend. Het Europese weermodel verwacht dat we komend weekend onder invloed komen van een lagedrukgebied, waarbij het nauwelijks waait. Het kan dan gewoon al leiden tot matige vorst. Het Amerikaanse weermodel verwacht echter dat vanwege kou-uitstroom boven Canada en GroenLinks wij onder invloed komen van een westcirculatie. In dat geval hoeven we de komende tijd niet op winter te rekenen. Kortom: het is spannend. Net als bij voorbeschouwingen bij een voetbalwedstrijd: we kunnen er heel lang over praten, maar vaak rolt de bal net anders.”