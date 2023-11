Komend weekend weer veel omleidingen rond ring zuid

Foto: Groningen Bereikbaar

De werkzaamheden rond de zuidelijke ringweg gaan ook in december volop verder, met de nodige gevolgen voor de weggebruikers.

Zo is de ring zuid in de weekenden van 1 tot 4 december, van 8 tot 11 december en van 15 tot 18 december dicht, tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne. In het eerste weekend is de ringweg alleen dicht voor verkeer richting het Julianaplein (Assen/Drachten), in de andere twee weekenden is de weg in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt via de overige ringwegen omgeleid.

Van vrijdag 1 december 22.00 uur tot maandag 4 december 06.00 uur is de toerit Groningen-Zuid (A28) richting het Julianaplein dicht. Dat geldt ook voor de afrit Groningen-Centrum van de A28. Dan is ook de toerit Groningen-Zuid (A28) richting het Julianaplein dicht. Ook de afrit Groningen-Centrum van de A28 is afgesloten. De A28 zelf blijft open.

Verkeer uit de wijken Corpus den Hoorn en de Wijert maakt normaal gebruik van de toerit Groningen-Zuid om naar het Julianaplein te rijden. Vanaf daar kun je richting Drachten/Hoogkerk of richting Hoogezand. Van 1 tot 4 december rijd je om via de rotondes bij Stadspark.

Wil je vanaf de A28 naar het centrum van Groningen? Dan wordt je omgeleid via de zuidelijke ringweg richting Hoogezand en de afrit 37 Groningen-Europapark. Via de Europaweg rijd je naar het centrum van de stad.

De afsluitingen op de A28 zijn nodig voor het aanbrengen van groen in de bermen.