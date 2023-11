KNMI waarschuwt voor zware windstoten op vrijdagmiddag

Foto via pxhere.com (CC0 Public Domain)

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten, die vrijdagmiddag voor hinder kunnen zorgen in Groningen.

Voor Groningen werd woensdagavond de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven voor komende vrijdagmiddag. Landinwaarts (en dus ook in onze gemeente) kunnen tussen 11.00 en 18.00 op de laatste werkdag van deze week windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen, vooral tijdens buien. Dichter bij de Waddenkunst kunnen deze oplopen tot 100 kilometer per uur.

Ook in Friesland en de andere kustprovincies in Nederland geldt vrijdagmiddag dezelfde weerswaarschuwing.

De wind komt uit het noordwesten en neemt later op vrijdagavond langzaam in kracht af, aldus het KNMI. Het meteorologisch instituut waarschuwt het verkeer en mensen die buitenactiviteiten ondernemen op vrijdagmiddag voor mogelijke hinder.