KNMI waarschuwt voor gladheid door sneeuwval

Foto: Erick Bakker

Wegverkeer moet maandag rekening houden met gladheid door sneeuwval. Het KNMI heeft voor de provincie Groningen een code geel uitgegeven.

De waarschuwing geldt vanaf maandagmiddag 17.00 uur. “Aan het einde van de middag, en in de avonduren, kan het in het noordoosten van het land plaatselijk glad worden door sneeuwval”, meldt het KNMI. “Maximaal is er één tot twee centimeter accumulatie mogelijk. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden. Ook in de nacht van maandag op dinsdag zijn er winterse buien mogelijk. Plaatselijk is er dan kans op gladheid.”

De waarschuwing geldt tot dinsdagmiddag. Behalve voor Groningen geldt code geel ook voor de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.