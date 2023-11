Knap punt voor GRC, GVAV hard onderuit, Helpman wint derby, Groninger Boys gelijk

Groninger Boys-SVZ eindigde in 3-3 (Foto Martijn Minnema)

In de eerste klasse J bezorgde GRC koploper WVV het eerste puntverlies en liet GVAV Rapiditas het lelijk liggen bij SVBO. Een klasse lager won Helpman de stadsderby bij Forward. In de derde klasse liet koploper Groninger Boys thuis punten liggen tegen SVZ en ging Engelbert in een degradatieduel zwaar onderuit.

1J

GRC begon als nummer 10 aan de thuiswedstrijd tegen de nog foutloze koploper WVV. GRC bleef tiende dankzij een verdienstelijk 1-1 gelijkspel. Kort nadat Yannick van Duyn GRC in de 54′ minuut op 1-0 had gezet kwam WVV alweer langszij. In de 56′ minuut benutte Thijs Hateboer voor WVV een strafschop. Twee minuten later ging de bal weer op de stip, maar nu miste Hateboer.

GVAV Rapiditas ging op bezoek bij nummer 11 SVBO met liefst 4-1 onderuit. Bij rust stond het al 3-0. Tom Klooster deed in de slotfase nog wat terug namens GVAV maar daarna scoorde ook SVBO nog eens. Een opvallende rol was weggelegd voor Ramon Nijdam met twee eigen doelpunten. GVAV Rapiditas staat achtste met 8 uit 7.

2I

In de tweede klasse I boekte Helpman een zeer nuttige 0-2 zege bij Forward. Helpman staat tiende en had de punten hard nodig om niet verder in de problemen te komen. Na een 0-0 ruststand bezorgden Berend Rondhuis en Tim Sanders Helpman met treffers in de laatste tien minuten de winst. Forward is gezakt naar plek 7. Forward won maar één van zijn laatste vijf competitiewedstrijden.

SC Stadspark was vrij.

3B

Koploper Groninger Boys won zijn vorige twee duels met 5-4 en 6-4, vanmiddag mocht het thuis tegen SVZ blij zijn met een punt. Pas in blessuretijd kwamen de Boys op 3-3.

Groninger Boys kwam al vroeg op 1-0, Luca Etzi schoot in de zevende minuut raak. Nadat Groninger Boys in de negende minuut aan de gelijkmaker ontsnapte was het in de 12′ minuut wel raak. SVZ kreeg een terechte penalty en die werd door Avner Leidelmeyer benut. In een redelijk gelijkopgaande eerste helft kregen beide teams kansen, maar het was Groninger Boys dat opnieuw de leiding nam. Anton Jongsma stuurde Luca Etzi diep, die kapte zijn tegenstander uit en schoot in de korte hoek raak, 2-1.

Groninger Boys kwam niet goed uit de kleedkamer en binnen een kwartier had SVZ de achterstand omgedraaid in een 2-3 voorsprong. Zes minuten na rust kopte Tom Westebring de 2-2 binnen uit een vrije trap en op het uur viel een vrije trap van Joost de Rooij vanaf de zijkant in één keer binnen.

De sfeer binnen de lijnen werd wat grimmiger, veel irritaties en kleine overtredingen over en weer. Groninger Boy Glen Datema bewees zijn team in de 72′ minuut een slechte dienst door na een overtreding zijn opponent te slaan en kon met rood vertrekken. Voetballend speelde Groninger Boys niet veel klaar, het speelde daarvoor te slordig en te rommelig.

Pas in de slotfase kwamen er kansen en in de derde van de vijf extra minuten kopte Lorenzo Westhiner uit een hoekschop de tien van Groninger Boys nog naast SVZ. Groninger Boys is nog wel koploper omdat het duel tussen de nummers 2 en 3 Titan-Peize afgelast werd.

Engelbert-Actief was een duel onderin 3B, bij rust keek Engelbert al tegen een 0-2 achterstand aan. Na rust werd het nog een stuk erger, Engelbert verloor met 0-6. In de laatste drie duels slikte Engelbert 19 tegentreffers. Het houdt desondanks nog wel twee clubs onder zich.