Klokkenluidersgilde bestaat 41 jaar en viert dit met het luiden van klokken

Foto: Wouter Holsappel

Wat is de betekenis van de vlag die vandaag uithangt op de Martinitoren? Deze vraag komt zaterdag binnen bij de redactie van OOG Tv. Hoogste tijd om contact te zoeken met Jan Roeland van het Klokkenluidersgilde Groningen.

Hoi Jan! Eigenlijk verklap ik het al een beetje in de intro van dit artikel, want de vlag heeft met jullie te maken …

“Dat klopt! Als Klokkenluidersgilde zijn we vandaag jarig. We zijn 41 jaar geworden. In november 1982 zijn we opgericht. Het doel was om de drie klokken weer te gaan luiden van de Martinitoren. Dat doel hebben we nog steeds. Daarnaast wilden we het luiden bevorderen en alles wat daar mee samenhangt. Eigenlijk kun je dus zeggen dat we de traditie van het luiden in stand willen houden.”

Dat de vlag vandaag uithangt wordt wellicht niet direct aan jullie gekoppeld, omdat het ook 11 november is?

“Wij zijn juist opgericht op 11 november omdat Sint Martinus onze beschermheilige is. Daarnaast is het ook één van de namen van de klokken in de Martinitoren. Dus wij zijn qua gilde heel erg verbonden aan 11 november, aan Sint Maarten.”

Hoe gaat het met jullie?

“Eigenlijk gaat het heel goed. In het ene jaar moeten we wat meer energie steken in het zoeken naar leden, dan in het andere jaar. We hebben op dit moment rond de vijftig mensen die actief zijn. Door natuurlijk verloop, en door ambities elders, vertrekken er wel eens mensen. Maar we zien aan de andere kant van het spectrum dat er ook weer mensen bij komen. Mensen die interesse hebben in wat we doen en daar hun steentje aan bij willen dragen. Daar zijn we heel blij mee.”

Van sportverenigingen hoor je dat het moeilijk is om aan jonge leden te komen. Hoe is dat bij jullie?

“Ons jongste lid is 13 jaar oud. En de oudste is achterin de zestig. Ook als je kijkt naar de achtergrond van onze leden, dan is dat heel gevarieerd. Verschillende culturen, leden uit Nederland, maar ook het buitenland. Wat dat betreft zijn we een goede afspiegeling van de samenleving. Wel moet gezegd worden dat onze leden iets hebben met tradities: het luiden van klokken, en dit in stand houden. En na afloop van het luiden is het dan heel leuk om samen een kop koffie te drinken, en van iedereen te horen hoe het gaat.”

Vandaag zijn jullie jarig. En dat is vanmiddag ook te horen hè?

“Vanmiddag om kwart voor vijf zullen wij de klokken luiden. Daarna gaan we zijn allen uit eten, om er een leuke en gezellige avond van te maken. Je moet er tenslotte een feestje van maken als je jarig bent.”

Nog even naar dat luiden. Hoe gaat dat in zijn werk?

“Bij luidingen is altijd een luidmeester aanwezig. Deze persoon zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geluid. Hoe groot de luiding is, is afhankelijk van de liturgische kalender. Doorgaans zijn er drie tot zes personen actief, maar als we alles laten luiden, dan hebben we zestien luiders nodig. Op de tweede zaterdag van de maand luiden we de klokken van de Der Aa Toren, en op de vierde zaterdag van de maand die van de Martinitoren. Daarnaast wordt er geluid op zondag. En dus tijdens bijzondere dagen, zoals vandaag tijdens Sint Martinus. En dat luiden. Ja, dat is prachtig. Ga als je kunt vanmiddag zeker even luisteren, zou mijn bescheiden oproep zijn.”