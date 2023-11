“Kleine kans dat we ‘hitteflat’ in handen krijgen, deze partij wil geld verdienen”

Foto: Rick van der Velde

De kans is klein dat de gemeente, of woningcorporaties, de Zernike Tower aan de Hoogeweg, die ook wel bekend staat als de ‘hitteflat’, in handen krijgt. Dat laat wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen weten.

Van Niejenhuis reageerde daarmee op vragen van de fracties van de ChistenUnie en GroenLinks. Elte Hillekens namens GroenLinks: “Afgelopen dagen meldden de media dat de hitteflat te koop staat, of waarschijnlijk binnenkort te koop komt te staan. Ziet de wethouder ook mogelijkheden om deze flat in publiek eigendom te krijgen? En kunnen we, als de verkoop wordt afgerond, ook iets doen om de hitte in dit gebouw aan te pakken?”

Wethouder Van Niejenhuis: “Het gaat verkocht worden aan de hoogste bieder”

De wethouder is helder: “Wij hebben het bericht ook via de media vernomen. We hebben het gebouw ook direct onder de aandacht gebracht, als mogelijk te verwerven object voor corporaties. Maar daar zeg ik ook gelijk bij dat die kans heel klein is. Sinds de ontwikkelfase van dit gebouw is het al vijf keer van eigenaar verwisseld. Het gaat de eigenaar om het huisvesten en om daar zoveel mogelijk geld mee te verdienen. Het gaat verkocht worden aan de hoogste bieder. Er zit wat dat betreft niet echt een ideële doelstelling achter. Men wil geld zien, waarmee Xior, de huidige eigenaar, haar schuld kan afbouwen.”

“We hebben niets in handen waar we op kunnen sturen”

Van Niejenhuis vertelt verder: “U vraagt ook of wij de hittestress aan kunnen kaarten. Dat is lastig. We hebben dit al vaker aangegeven: men voldoet aan alle wettelijke eisen. Wij hebben als College niets in handen waar we op kunnen sturen. Wel denk ik dat als een flat in de volksmond ‘de hitteflat’ wordt genoemd, een nieuwe eigenaar weet wat hij koopt. Er wordt een potentieel probleem met huurders aangeschaft. Dat is een stevige prikkel om er iets aan te doen. Steviger ook dan een bericht van het gemeentebestuur aan de nieuwe eigenaar.”

Elte Hillekens (GroenLinks): “Is Xior een onbereikbare partij?”

Toch is Hillekens nog niet tevreden: “Maar het is dus niet gevraagd aan Xior? Is de gemeente wel in gesprek, of is het een onbereikbare partij?” Van Niejenhuis: “We hebben het niet gevraagd. Het is geen onbereikbare partij. Ze hebben meer vastgoed in de stad in bezit. En ik vind het prima om dit verzoek bij hen neer te leggen.”