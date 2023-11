Kerstboom Grote Markt komt dit jaar uit Mussel

Foto via RTV1

De kerstboom op de Grote Markt wordt dit jaar gekapt in Mussel. Vanaf 6 december staat de nordmannspar weer op Groningens bekendste marktplein.

Dat bevestigt Louis van der Tuin van de Groningen City Club, na berichtgeving in de Groninger Ondernemerscourant.

Volgens Van der Tuin was de zoektocht dit jaar moeilijk. Normaal vindt Van der Tuin zijn boom voor de tweede helft van oktober wel. Met de vergunningen die normaal gesproken moeten worden aangevraagd is later een boom kiezen eigenlijk te laat.

Maar er kwam een gelukje: een medewerker van de gemeente Groningen verhuisde naar Mussel en vond één grote boom in zijn nieuwe tuin te gevaarlijk. Goed nieuws, want de boom was voor Van der Tuin goed genoeg om op de Grote Markt te plaatsen. Daar kwam nog een voordeel bij: om de boom te mogen kappen was geen vergunning nodig.

Van der Tuin stelt dat de boom de dag na Sinterklaas (6 december) op de Grote Markt geplaatst wordt.