Jazzfestival Rockit: de nieuwste geluiden van jazzmuziek

Voor de vijfde keer werken SPOT Groningen en North Sea Jazz samen om zaterdag 11 november het Rockit Jazzfestival neer te zetten. De line-up bestaat uit een mix van jazz, experimentele pop, alternatieve muziek, funk en elektronische muziek.

Op zes podia van De Oosterpoort presenteren SPOT Groningen en North Sea Jazz zowel gevestigde namen als de ‘rising stars’ uit de jazzscene en aanverwante stijlen. De organisatie vond het tijd om een groot jazzfestival in het noorden van het land neer te zetten met de allure van het North Sea Jazz Festival. Wat de artiesten met elkaar verbindt, is de avontuurlijke, progressieve manier waarop ze andere stijlen in hun muziek verwerken.

Nieuwe geluiden

‘De naam Rockit komt van de hit van Herbie Hancock’, vertelt Peter van Dijken van het Rockit Festival. In de jaren 80 dacht je bij jazz aan mannen achter zo’n contrabas. Herbie Hancock’s hit ‘Rockit’ was eigenlijk de eerste grote hit waarbij synthesizers werden gebruikt binnen de jazzmuziek. ‘In die geest hebben we ook dit festival opgezet: het gaat over mensen die wel jazz maken maar ze doen eigenlijk heel wat anders.’

Grote namen

‘Dat dit ook zeker jazz is’, zegt van Dijken op de vraag of mengvormen van jazz wel echte jazz zijn. ‘Er wordt nog steeds nieuwe jazz gemaakt en dat is helemaal van deze tijd.’ Tijdens het festival komen verschillende grote namen langs zoals Marcus Miller die met artiesten zoals Eric Clapton en Bill Withers heeft samengewerkt. Aan jong talent zien we het muzikale duo Domi and JD Beck. Deze generatie luistert niet naar oude jazzplaten, maar naar hiphop. Daaruit ontstaat een geheel nieuwe sound.

Peter van Dijken was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: