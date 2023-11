Jan Tingen (GKB): ‘Wacht niet tot de schulden je boven het hoofd zijn gegroeid’

‘Wacht niet tot de schulden je boven het hoofd zijn gegroeid.’ Dat is het advies van Jan Tingen voor iedereen die te maken heeft met schulden. Tingen is afdelingshoofd bij de Groningse Kredietbank en vertelt over de mogelijkheden van de GKB.



In deze economisch lastige tijd kan het moeilijk zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. Volgens Tingen kan het GKB hierbij bemiddelen. “Je hoeft niet per sé enorme financiële problemen te hebben om ons om adviezen of ondersteuning te vragen”, vertelt hij in de OOG Ochtendshow. “Als wij in contact komen met een inwoner, dan proberen wij inzicht te krijgen in wat er aan de hand is en wat wij eventueel zouden kunnen doen. Daar hebben wij een reeks van oplossingen voor.” In eerste instantie wordt gekeken hoe de persoon er zelf uit kan komen, maar mocht dat niet lukken dan zal worden gekeken naar bijvoorbeeld een mogelijkheid tot schuldsanering.

Zelf op de rit komen

Om mensen zelf te helpen om de zaken weer op orde te krijgen, biedt het GKB bijvoorbeeld workshops en cursussen en nog veel meer andere activiteiten. Zo geeft de kredietbank budgetcursussen, maar ondersteunen ze ook in de vorm van budgetcoaching. Dit doen ze niet alleen met inwoners die zich aan de balie melden, maar ook in het MBO en HBO onderwijs en andere instanties waar ze voor gevraagd worden.

“Ik ben echt trots op onze zeer persoonlijke benadering die we daarin hebben en de mogelijheden die we hebben om daar echt maatwerk in te leveren. Natuurlijk zijn er altijd regeltjes, maar ik sta er zelf ook echt van te kijken hoe Groningen dat supergoed geregeld heeft”, aldus Tingen.

Budgetbeheer

Als dit niet voldoende is, gaat het GKB bekijken of er mogelijkheden zijn voor een schuldregeling. Hierbij wordt met de inwoner en de groep schuldeisers bekeken hoe de schulden weggewerkt zullen worden. Hierbij is het de bedoeling dat schuldeisers een deel van de schulden kwijtschelden en dat de inwoner zoveel mogelijk alsnog van de schuld afbetaalt. Eerder duurde dat over het algemeen 3 jaar, maar dat is nu verkort naar 18 maanden, vertelt Tingen. “Maar het is niet zo dat als je na de regeling alle schulden hebt afbetaald, dat je dan er bij ons uit moet. Het is verstandig voor de inwoner om dan gebruik te blijven maken van onze ondersteuning en dat kan ook”.

Meer informatie over de dienstverlening van de Groningse Kredietbank is te vinden op hun website. Afdelingshoofd Jan Tingen was te gast in de OOG Ochtendshow: