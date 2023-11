Jan Duurt haalt fietsen en een winkelwagen uit ‘schoonste stukje water’ in Stad: “Mijn kids zwemmen hier ook”

Het resultaat na een uurtje vissen bij het Stadsstrand. Foto: Jan Duurt Dijkman

Bij een schoonmaakactie bij het Stadsstrand heeft magneetvisser Jan Duurt Dijkman zondag verschillende fietsen, een winkelwagen en twee volle bakken met ijzer uit het water gehaald. In de gemeente is magneetvissen echter verboden.

“Normaal hang ik zulke acties ook niet aan de grote klok”, vertelt Dijkman. “Maar nu heb ik besloten dit te delen. De gemeente zegt namelijk dat het Stadsstrand het schoonste stukje open water rond de binnenstad is. Dat staat ook op borden bij het Stadsstrand te lezen. Maar ik haal daar in een uurtje tijd zeven fietsen, een winkelwagen, een geldkist met allerlei pasjes, en een berg ijzer naar boven. En dan schrik ik.”

“Dit is vragen om ongelukken”

Dijkman verduidelijkt: “Behalve magneetvisser heb ik ook een gezin, heb ik familie, heb ik vrienden. Mensen zwemmen daar. Mijn kinderen zwemmen daar. In de zomer is het een hotspot waar heel veel mensen verkoeling zoeken. En ook nu, ondanks dat het kouder wordt, nemen nog verschillende mensen er een duik. Ik hoef niet uit te leggen wat er gebeurt als jij het water in springt en je met je voet in de spaken van een wiel of winkelkar terecht komt. De kans is reëel dat je met een dwarslaesie uit het water komt. Dat kan ik niet accepteren. Dan moet ik iets doen. Dit is vragen om ongelukken.”

“De voorzitter van GroenLinks sprak mij aan”

Bij zijn illegale visactie raakte Dijkman ook in gesprek met een meneer. “Hij zag wat ik boven water haalde, en was oprecht verbaasd. En toen zei hij of ik wel wist dat het eigenlijk verboden is wat ik doe. Ik vertelde dat ik dit wist, en dat het komt door GroenLinks die de risico’s te groot vindt. Hij zei, ik ben de voorzitter van die partij in Groningen. Maar hij gaf ook aan geschrokken te zijn van wat hij zag, en toch eens met de fractie wilde overleggen.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Bij het vissen werden zondag verschillende fietsen, een winkelwagen en andere voorwerpen aangetroffen. Foto: Jan Duurt Dijkman

“Als we niks doen is er het risico dat iemand zwaargewond raakt”

In Groningen is magneetvissen verboden omdat het gemeentebestuur de risico’s te groot acht. Zo kunnen door het vissen kabels en leidingen, die op de bodem liggen, beschadigd raken. Daarnaast is er eens kans dat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog naar boven wordt gehaald, met alle gevaren van dien. Dijkman: “Als we niks doen is er het risico dat iemand die zwemt zwaargewond raakt. Zo trof ik vanmiddag allemaal fietssloten op een bepaalde plek aan. Ga daar maar eens opstaan met je blote voeten.”

“Misschien moet ik raadsleden uitnodigen om een dagdeel mee te lopen”

Dijkman overweegt om zijn actie uit te breiden: “Wat ik vanmiddag heb meegemaakt heeft mij wel op een idee gebracht. Ik kan urenlange betogen houden in het gemeentehuis, maar misschien is het beter als raadsleden een dagdeel met mij op pad gaan. Dat ze met eigen ogen kunnen zien wat ik boven water haal, en hoe dat in zijn werk gaat. Daar wil ik over na gaan denken of dat misschien een goed idee is.”

“Een boete of mensen die veilig kunnen zwemmen: die keuze is makkelijk”

Op het illegaal magneetvissen staat een boete van 500 euro. “Of ik daar niet bang voor ben? Joh. Als jij dit artikel publiceert dan ben ik niet meer bij het Stadsstrand. En ze mogen mij alleen bekeuren als ze met eigen ogen zien dat ik aan het magneetvissen ben. En mocht ik eens betrapt worden: de keuze tussen een boete of mensen die veilig kunnen zwemmen, die is voor mij niet zo moeilijk.”