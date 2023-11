Is SPARK het alternatief voor een vuurwerkloos Oud en Nieuw? “Het laat zien dat er mogelijkheden zijn”

Het lichtkunstwerk van Studio Roosegaarde, genaamd SPARK, dat de afgelopen dagen in Leeuwarden was te zien, laat volgens de fractie van de Partij voor de Dieren zien dat er goede en mooie alternatieven zijn voor vuurwerk. Maar of het een alternatief is voor een vuurwerkloos Oud en Nieuw?

“Ik heb de afgelopen dagen een bezoek gebracht aan het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden, waar SPARK te zien was”, vertelt raadslid Janette Bosma. “Het was heel mooi en leuk om te zien. Ondanks dat het regende, stond het plein helemaal vol. Het was magisch. Het gaat om een project van Daan Roosegaarde. Leeuwarden had de Nederlandse primeur, waarbij dit de afgelopen maanden al in tal van andere wereldsteden was te zien. Ik volg Roosegaarde ook via sociale media, en ik ben onder de indruk van wat hij doet. Dus ik wist wat ik ging bezoeken, maar het heeft mijn verwachtingen wel overtroffen.”

SPARK

SPARK is een lichtkunstwerk. Het is het beste te vergelijken met een zwerm van duizenden fonkelende lichtjes die omhoog dwarrelen. Het zweeft en schittert. Kunstenaar Daan Roosegaarde liet zich inspireren door het magische licht van vuurvliegjes en ontwikkelde zo dit kunstwerk van biologisch afbreekbare sparks als eco-alternatief voor vuurwerk. Bosma: “Het heeft hetzelfde effect als vuurwerk. Het brengt saamhorigheid, en mensen staan met open mond toe te kijken.”

Tekst gaat verder onder de video:

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Vuurwerk is geen feest meer”

In Groningen wordt er al enkele jaren gesproken en nagedacht over een vuurwerkvrije jaarwisseling. “Traditioneel vuurwerk is slecht voor het milieu. We kennen allemaal de beelden van huisdieren die angstig zijn als de vuurwerkpijlen de lucht in worden geschoten. En dan hebben we het niet over de dieren die buiten leven. Maar ook mensen lijden er onder. Vuurwerk is geen feest meer. Daarom is het belangrijk om te kijken naar alternatieven. Als je mij vraagt of we SPARKS naar Groningen kunnen halen: ik denk dat wat ik in Leeuwarden heb gezien, dat er echt goede en mooie alternatieven zijn die minstens hetzelfde effect hebben, alleen dan zonder alle narigheid. Ik denk dat we hier echt iets mee kunnen, dat we hier een les uit kunnen trekken.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “De maand december zou een feestelijke maand moeten zijn, maar dat is het voor veel mensen niet”

In de gemeenteraad is er de afgelopen jaren verschillende keren gesproken over de decemberperiode. Tot ergernis van burgemeester Koen Schuiling ging het daarbij vaak alleen over de jaarwisseling zelf, terwijl de burgemeester liever spreekt over een aantrekkelijk winterprogramma dat van begin december tot begin januari gaat duren. Schuiling: “De maand december zou een feestelijke maand moeten zijn, maar veel mensen vinden het niet zo leuk. Nadat Sinterklaas is uitgezwaaid begint voor hen een stressvolle periode waarbij men opgeschrikt wordt door geknal en overlast. Ook voor veel dieren is het niet leuk, en dan hebben we het nog niet eens over de belasting voor het milieu. Het is de periode dat mensen juist de stad verlaten en verkassen naar rustige oorden.”

“Een programma waarbij mensen zeggen, wat is het leuk om hier te zijn”

De burgemeester vertelt verder: “Wat willen we nu precies met het winterprogramma bereiken? Tot de uittocht van Sinterklaas komen we de periode goed door. Maar daarna valt er een gat. Wij willen iets gaan organiseren waarbij we de krachten bundelen: inwoners, ondernemers en de gemeente, waarbij door verschillende evenementen we de periode van 5 december tot Allerheiligen aantrekkelijk gaan maken. Dat mensen zeggen: wat is het leuk om in Groningen te zijn. Dat programma staat niet direct als een huis. Daar moeten we de tijd voor nemen.”

Tekst gaat verder onder de video:

In Dublin vindt aan het einde van het jaar Dublin Winter Lights plaats, waarbij er projecties op gebouwen worden getoond.

Dublin Winter Lights

Groningen volgt daarmee het voorbeeld van andere steden, zoals Dublin. In de Ierse hoofdstad vindt in de laatste weken van het jaar Dublin Winter Lights plaats. Op verschillende prominente gebouwen zijn lichtprojecties te zien. Rendieren op de City Hall, een winterlandschap op de Triumphal Arch en een fraai verlicht Jeanie Johnston Ship. Wandelroutes voeren langs alle projecties. Bij het evenement wordt er gebruik gemaakt van led- en laser-verlichting, waarbij de aggregaten draaien op HVO, Hydrotreated Vegetable Oil.

Nachtburgemeester Merlijn Poolman: “Het ziet er leuk uit”

Verschillende partijen in Groningen lieten, op vragen van OOG Tv, weten hier wel iets in te zien. Toenmalig fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren: “We vinden het een heel leuk alternatief. Ik moet ook denken aan de inzet van drones waar je mooie lichtshows mee kunt maken. Daar is nog niet zoveel mee gedaan, hoewel we dit als fractie wel eens eerder al hebben voorgesteld. Wel lijkt het mij verstandig om zo’n evenement niet in de natuur te organiseren.” Nachtburgemeester Merlijn Poolman: “Ik denk dat dit zeker leuk zou zijn voor Groningen. Ik ben voorstander van altijd meer evenementen, en het is ook nog eens in de nacht, dus waarom niet? Het ziet er ook nog eens leuk uit. Ik denk ook dat we genoeg plekken hebben waar dit goed tot zijn recht zou komen.”

Winterfeest

Tijdens de laatste raadsvergadering over dit onderwerp bleek dat de hele gemeenteraad een winterprogrammering wel ziet zitten. De Partij voor het Noorden ziet een kerstmarkt tijdens deze periode wel zitten, Stadspartij 100% voor Groningen droomt over een ijsbaan op de Grote Markt, en de PvdA wil dat het programma iets unieks wordt, dat nergens anders bestaat. Of in de woorden van fractievoorzitter Joren van Veen: “Niet een zoveelste kerstmarkt met lauwe glühwein.” Daarnaast vinden de partijen dat het winterfeest in de hele gemeente door moet klinken, waarbij ook Ten Boer, Haren en de andere dorpen worden meegenomen.

Of SPARK daar een onderdeel van kan zijn? Bosma: “Ik denk dat het goed is om naar zulke alternatieven te kijken.”