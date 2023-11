Inzittenden auto proberen met drugs en geld te vluchten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben vrijdag drie inzittenden van een personenauto aangehouden vanwege het in bezit hebben van drugs en een hoeveelheid contant geld. Daarnaast bleek de bestuurder onder invloed te zijn.

“Aan het einde van de middag reden we op de Paterswoldseweg, toen we een voertuig zagen rijden dat onze aandacht trok”, schrijft de politie. De politiemensen besloten een controle uit te voeren. De bestuurder stopte, maar ging er daarna, met één van de inzittenden, rennend vandoor. Al snel konden de twee ingerekend worden. “De bestuurder bleek onder invloed van verdovende middelen te rijden, en had daarnaast ook niet een geldig rijbewijs. De bijrijdster bleek een plastic tas onder haar kleding te hebben, waarin 250 euro contant geld zat, ruim 300 gram hasj en ruim 30 gram wiet en een weegschaal.”

De bestuurder is overgebracht naar het cellencomplex. De bijrijdster is, omdat ze minderjarig is, vrijgelaten, en zal op een later moment gehoord worden. De derde persoon, die in de auto was blijven zitten, is na onderzoek vrijgelaten.