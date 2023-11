In de nacht van zaterdag op zondag opnieuw kans op noorderlicht

Het noorderlicht gezien vanaf De Westhoek. Foto: Rodrigo Veenstra : facebook.com/rodrigo.veenstra

In de noordelijke provincies is er in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw kans om het noorderlicht te bewonderen. Afgelopen donderdag heeft er een zonnestorm plaatsgevonden, waarbij het materiaal in de loop van de zaterdag in de buurt van de aarde wordt verwacht.

“Bij de explosie op de zon is er een hoop materie de ruimte in geslingerd”, meldt Noorderlichtjagers. “De storm wordt in de loop van de zaterdag bij ons verwacht, waardoor er komende nacht kans is op poollicht. Het kan een behoorlijk magnetische storm worden.” Of het noorderlicht ook daadwerkelijk te zien zal zijn hangt af van verschillende factoren. “Als het magneetveld van de storm niet koppelt met die van de aarde, dan zal er helemaal niets gebeuren. En je bent afhankelijk van de weersomstandigheden.”

Weersomstandigheden

Qua weersomstandigheden lijkt het positief. Het is in de nacht van zaterdag op zondag wisselend bewolkt. Aan de noordkust is er kans op een buitje. Het wordt een koude nacht, waarbij er kans is op grondvorst. Noorderlichtjagers: “Als je op pad gaat: op populaire plekken kan het druk zijn. Houd rekening met elkaar, en let op het gebruik van de autoverlichting. Felle autolampen kunnen er voor zorgen dat het noorderlicht minder goed te zien is.”

Afgelopen weekend

Eerder deze week was het noorderlicht ook te zien. Uit het hele land plaatsten mensen foto’s op sociale media van het verschijnsel dat niet zo heel vaak is te zien. Opmerkelijk was dat het kleurrijke natuurverschijnsel dit keer in vrijwel het hele land was te zien.