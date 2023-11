IJsmachines Kardinge werken weer, mogelijk kan er vanaf vrijdag weer geschaatst worden

IJsbaan Kardinge. Foto: Joris van Tweel

De ijsmachines op de ijsbaan van Kardinge werken weer. Afhankelijk van de kwaliteit van het ijs kan er mogelijk vanaf vrijdag weer geschaatst worden.

Maandag meldde Sport050 dat er kortsluiting was ontstaan in de machines door een gesprongen waterleiding. Hierdoor was in een ruimte vijftien centimeter water komen te staan. Aanvankelijk werd er gesproken over een langdurend oponthoud. Dinsdagmiddag lukte het monteurs echter om de ijsmachines weer in bedrijf te krijgen. Doordat de machines een tijd uit zijn geweest heeft het in de hal gedooid en is de ijsvloer beschadigd geraakt.

De komende dagen wordt onderzocht hoe groot de schade is, waarbij er ondertussen hard gewerkt wordt om een nieuwe ijsvloer aan te leggen. Woensdag en donderdag blijft de ijsbaan daarom sowieso nog gesloten, maar op vrijdag kan er wellicht weer geschaatst worden.