Op de ijsbaan in Kardinge kan op dit moment niet worden geschaatst. Dat komt door de uitval van een ijsmachine.

Sport050 laat weten nog niet in te kunnen schatten hoe lang de storing gaat duren. De ijshal in het sportcomplex blijft gesloten totdat het euvel verholpen is.

Zodra de ijsbaan weer open is, laat Sport050 dit weten via haar website.