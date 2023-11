IJsbanen Kardinge gaan zaterdag weer open na reparatie ijsmachines

Een Zamboni op het ijs in Sportcentrum Kardinge - Foto via Sport050

De ijsmachines in Kardinge zijn voldoende gerepareerd om vanaf komende zaterdag weer te kunnen schaatsen op de ijsbanen in het sportcomplex.

Dat laat Sport050 woensdagmiddag weten. “De technische dienst heeft de ijsmachines van de ijsbanen weer zover gerepareerd dat er ijs gemaakt kan worden”, aldus de sportuitvoerder van de Gemeente Groningen. “Op dit moment wordt de belijning in het ijs hersteld en wordt de ijslaag weer op voldoende dikte gebracht. Aanstaande zaterdag is dit gereed en gaan we weer open!”

Maandag meldde Sport050 dat er kortsluiting was ontstaan in de machines door een gesprongen waterleiding. Hierdoor was in een ruimte vijftien centimeter water komen te staan. Aanvankelijk werd er gesproken over een langdurend oponthoud. Dinsdagmiddag lukte het monteurs echter om de ijsmachines weer in bedrijf te krijgen. Doordat de machines een tijd uit zijn geweest heeft het in de hal gedooid en is de ijsvloer beschadigd geraakt.