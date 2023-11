Hulp en ondersteuning bij ‘grip op geld’ tijdens Ontwikkelplein in Forum Groningen

Foto via Forum Groningen

Forum Groningen organiseert op donderdag 23 november opnieuw een Ontwikkelplein aan de Nieuwe Markt. Het thema is dit keer ‘grip op geld’. Bezoekers kunnen hulp vragen over bijvoorbeeld hun thuisadministratie, regelingen en verzekeringen, tips voor werkzoekenden en ondersteuning bij rekenvaardigheden.

Zoals altijd is er op het Ontwikkelplein ruimte voor hulp bij lezen en schrijven en (beter) leren omgaan met de computer en/of de digitale overheid. Naast deze basis staat er maandelijks een thema centraal waarbij dieper in wordt gegaan op een specifiek onderwerp. Dat is dit keer dus ‘grip op geld’. Naast de gebruikelijke hulpverleners van Humanitas, WIJ Groningen, SeniorWeb, WIJS, Taalhuis en de gemeente Groningen zijn daarom dit keer ook Moedig Groningen, het UWV, Link050, de Groningse Kredietbank, Stadjers Hand in Hand en Cash2Grow aangehaakt.

Wie het ontwikkelplein wil bezoeken, is op donderdag 23 november welkom in het Forum. Lid zijn van de bibliotheek is niet nodig. De toegang, maar ook de hulp en ondersteuning zijn gratis.