Hoger beroep Thijs Römer in online misbruikzaak dient half april

Het hoger beroep in de zaak rond Thijs Römer en het tot ontucht verleiden van destijds minderjarige meisjes dient op 18 april volgend jaar.

Dat bevestigt de advocaat van een aantal slachtoffers vrijdagochtend aan RTL Boulevard.

De acteur werd begin augustus veroordeeld tot een maand onvoorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 240 uur in de rechtbank in Assen. Römer kreeg de straf voor het verleiden tot ontuchtige handelingen van drie slachtoffers, die tijdens de incidenten tussen de 14 en 16 jaar oud waren. Eén van hen komt uit Groningen en bracht de zaak tegen de acteur vorig jaar mei aan het licht. Daarna deden ook de twee andere slachtoffers aangifte tegen Römer. Ook verschillende meerderjarige vrouwen deden hun beklag. Volgens de slachtoffers werden zij, als jonge fans van de bekende acteur, verleid om naaktfoto’s en filmpjes naar Römer te sturen. Daar zouden onder meer rollen in zijn films en series tegenover zijn gezet.

De acteur zelf bekende dat er contact is geweest tussen hem en de vrouwen (toen nog meisjes) wat te ver is gegaan. De directe aantijging (online seksueel misbruik en kinderpornobezit) werden door Römer niet onderschreven en de acteur herkent zich niet in het beeld wat de rechtbank over hem heeft geschetst. Ook het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank, omdat de openbaar aanklager wil dat de acteur ook veroordeeld wordt voor de vermeende ‘dickpick’ die hij naar de slachtoffers zou hebben gestuurd. Daarvoor vond de rechtbank te weinig bewijs, omdat de foto niet werd teruggevonden.