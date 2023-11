Hiphopartiest Jop jaagt zijn dromen na

Jop in de radiostudio

‘Één van de grootste artiesten van Nederland worden.’ Dat is de ultieme droom van opkomend hiphopartiest Jop. Met twee nummers heeft hij op Spotify al bijna 40.000 streams binnengesleept.

De 16-jarige artiest is nu meer dan een jaar bezig om het te maken in de muziek. ‘Ik wil nog kritischer op mijn werk zijn’, zegt hij op de vraag hoe hij zijn doel gaat bereiken. ‘Dus nog betere kwaliteit leveren en nog meer contacten leggen met andere artiesten.’ Momenteel gaat Jop naar het Augustines College, maar hij wil het liefst de muziekopleiding doen aan de Herman Brood Academie om zich volledig te storten op muziek maken.

Rijk en dure dingen

Eind deze maand komt een nieuwe single uit die gaat over een meisje dat altijd op jongens valt die rijk zijn en dure dingen hebben. En dat is volgens Jop een fenomeen dat hij vaak in zijn eigen kring ziet. ‘Volgens mij is dat niet de waarde van het leven. Iedereen verdient een gelijke kans en dat gebeurt de laatste tijd niet vaak.’ Het nummer dat we straks gaan horen ‘Voel De Vibe’ gaat over het hebben van een leuke tijd met je vrienden.

Iemand die hem veel helpt is zijn producer in Harkstede. Daarnaast heeft hij veel contact met andere artiesten waar hij mee bevriend is geraakt. ‘Die helpen me om een beter liedje te maken.’ Beluister de muziek van Jop via Spotify en via de link .

Jop Hoogakker was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: