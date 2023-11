Hier zie je Sinterklaas zaterdag aankomen in Groningen

Foto: Rieks Oijnhausen

Komende zaterdag maakt Sinterklaas weer zijn opwachting in Nederland. Na de landelijke intocht in Gorinchem komt de goedheiligman ook naar Groningen. In de gemeente wordt de komst van de Sint op verschillende plekken gevierd.

De schepen van de Sint en zijn Pieten varen vanaf 12.45 via de Herman Colleniusbrug, de Bocht van Ameland en door de Hoge en Lage der A richting Roeivereniging De Hunze.

Daar meert de Sint zijn vloot rond 13.30 uur aan en gaat vervolgens te voet verder via de zuidkant van de Praediniussingel , het Emmaplein, de noordkant van de Praediniussingel, de Museumbrug, de Westerkade, de Westerhaven, de A-straat, de A-brug, de Brugstraat, de Munnikeholm, het Gedempte Zuiderdiep en de Oosterstraat. De Sint en zijn gevolg komen rond 15.15 uur aan op de Grote Markt.

Ook in Hoogkerk wordt de Sint binnengehaald. Om 14:15 uur zetten de Sinterklaas en zijn Pieten weer voet aan wal aan de Boeiersingel.

De Sint wacht nog een weekje met zijn intocht in Haren en Ten Boer. In de dorpen wordt de Sint op zaterdag 23 november verwelkomd.