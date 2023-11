Het Heelal Deze Maand met Jeffrey Bout: de maantjes van Jupiter

Foto: DasWortgewand via WikiMedia Commons (CC 1.0)

De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant en dat geldt zeker voor sterrenkundige Jeffrey Bout. Iedere eerste dinsdag van de maand komt hij bij ons in de studio om ons er meer over te vertellen.

Afgelopen zaterdagavond was er noorderlicht te zien in heel Nederland. In Groningen was het helaas bewolkt. Aan het begin van het interview legt Jeffrey Bout uit hoe het noorderlicht ontstaat. Het interview kun je aan het eind van dit artikel beluisteren.

Fonkelende sterren en de maantjes van Jupiter

Op donderdag 9 november trekt de maan overdag voor de planeet Venus langs. Dit kun je zien met een sterrenkijker. De vier maantjes van Jupiter staan deze maand aan dezelfde zijde op 19, 23 en 25 november en ook deze zijn met de sterrenkijker goed te zien. Voor de liefhebber zijn er vallende sterren te zien tijdens de nacht van 18 november, waarbij hooguit meer dan vijftig procent vallende sterren zijn te zien dan op andere nachten. Jupiter en de maan staan in de avond van 25 november dicht bij elkaar.

Professor Else Starkenburg geeft op 17 november een lezing over de geschiedenis van de Melkweg, om 19:45 bij ‘t Vinkhuys in Vinkhuizen. Dit wordt georganiseerd door de Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Jeffrey Bout geeft zelf een cursus sterrenkunde over het hele heelal in het Forum vanaf 15 januari. Het duurt nog even, maar het is al bijna uitverkocht. Kijk op de website van het Forum voor kaarten.

Jeffrey Bout was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: