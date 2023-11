Het Groninger Studenten Cabaret Festival is weer begonnen!

Woensdagavond was de eerste halve finale van het Groninger Studenten Cabaret Festival (GSCF). Tijdens dit drie-daagse evenement krijgt jong cabaret talent de kans om op het podium van de Stadsschouwburg de sterren van de hemel te spelen.

In totaal zijn er zes kandidaten uitgekozen die voor een plekje in de finale gaan strijden. Tijdens de eerste halve finale was het de beurt aan Judith Adema, Warre Verlinden en Luuk Weggemans. De eerste halve finale werd gepresenteerd door cabaretier en oud-deelnemer Andries Tunru.

Op donderdagavond spelen de andere drie halve finalisten; Fimme Bakker, Moran Carstens en Joël Gideon. Na de halve finales bepaalt een jury welke cabaretiers doorgaan naar de grote finale op vrijdagavond. De drie finalisten mogen vervolgens op een finalistentour door heel Nederland.

De kandidaten van de eerste halve finale wachten nog in spanning af op de uitslag, maar hebben ongeacht de uitslag wel genoten. “Ik hoop echt dat ik in de finale kom, maar zelfs als dat niet zo is ben ik echt al trots op hoe ver ik ben gekomen” vertelt kandidaat Judith “Het klinkt cliché, maar het is wel echt zo.”