Herinrichting Minervaplein nu helemaal klaar

Foto: Ruimte voor Jou (Gemeente Groningen)

Onder de nieuwe bomen in de omgeving van Academie Minerva is vorige week nieuwe beplanting aangebracht. Daarmee is de herinrichting van het pleintje nu helemaal klaar.

“De combinatie van langbloeiende vaste planten en siergrassen geeft het hele jaar door en afwisselend beeld in kleur en uiterlijk”, schrijft de gemeente over de nieuwe bloemen en planten. De beplanting is duurzaam, vergt minder onderhoud en draagt bij aan meer biodiversiteit. De bovenste laag bestaat uit een speciaal samengesteld mengsel van lavagesteente, wat water kan opslaan. Daardoor hebben de planten minder last van droge periodes en heeft ook onkruid minder kans om te groeien.

Met het aanbrengen van de planten is de herinrichting van het plein rond Minerva afgerond. Eind september werd al een feestje gegeven op het plein om de herinrichting te vieren. De gele stenen op het plein zijn vervangen door nieuwe exemplaren. Daarnaast is er een plantenvak aangelegd rond het beeld voor de ingang van de kunstacademie en er staan zes bankjes op het plein, gemaakt van oude gele stenen uit de binnenstad. Ook op de weg voor het plein is het asfalt vervangen door gele stenen en zijn er geleidelijnen voor blinden en slechtzienden aangebracht. Omdat fietsers nu ook over de rijbaan rijden, is er nu ruimte voor terrassen onder de bomen.