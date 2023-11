Herepoort heeft het moeilijk door kletsnatte herfst, ringwegbouwer denkt aan uitstel werkzaamheden tot voorjaar

Foto via Aanpak Ring-Zuid

Buiten werken aan de zuidelijke ringweg is de afgelopen werken erg bemoeilijkt door de weersomstandigheden. Dat vertelt Bert Kramer, woordvoerder van aannemerscombinatie Herepoort. Om lange afsluitingen van wegen te voorkomen, kijkt de groep ringwegbouwers nu naar verplaatsing van een aantal werkzaamheden naar het komende voorjaar.

Op de website van Aanpak Ring-Zuid vertelt Kramer dat hij nooit eerder zo’n natte herfst heeft meegemaakt: “Oktober was al de natste maand en november is niet veel beter. Er is al veel regen gevallen en de vooruitzichten zijn ook niet goed.”

Volgens Kramer zorgt het natte weer vooral voor problemen bij het leggen van asfalt en het aanbrengen van belijning op dit asfalt: “Je kunt nu wel doorwerken, maar het werk wordt niet zo goed als dat je het wilt hebben en wilt opleveren. Je hebt kans dat je het asfalt later moet herstellen of zelfs er helemaal uit moet halen. En als je een weg eenmaal hebt geasfalteerd en het lukt vervolgens niet om de belijning fatsoenlijk aan te brengen, mag de weg niet open. Dan is de weg dus veel langer dicht dan nodig is. We bekijken daarom de mogelijkheden om werkzaamheden uit te stellen tot het voorjaar.”

Zeker niet niet alle werkzaamheden liggen stil, vervolgt de woordvoerder van Herepoort. Voor andere werkzaamheden, zoals het storten van beton en bomen planten, is de natte herfst minder problematisch. Kramer: “Maar iedereen weet wat water met grond doet; dat wordt modder. Dat betekent dat ons werk er een stuk minder goed uit komt te zien dan de bedoeling is. Dat is geen fraai gezicht. Jammer voor de omwonenden en ook jammer van ons werk. We gaan daarom goed bekijken wat er de komende tijd mogelijk is.”