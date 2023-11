Hele week kans op buien, dus haal je regenjas maar uit de kast

Kijk omhoog de komende dagen en je zult zien dat de openbare regendouche wat storing heeft. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het een wisselvallige week met elke dag wel kans op een bui. De temperatuur hangt rond de 11 graden.

Dinsdag vallen er enkele buien, maar zijn er ook droge perioden. Noordelijk van de stad valt de minste neerslag. Het wordt 11 tot 12 graden bij een matige en eerst soms vrij krachtige westenwind, kracht 3 tot 5.

Woensdag is het half tot zwaar bewolkt en vallen er ook enkele buien. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Het wordt 11 graden.

Donderdag wordt een hele rustige dag. In de ochtend is het droog en in de middag is er kans op een buitje. Verder is er veel bewolking met een enkele opklaring. Ook vrijdag verloopt rustig en blijft de kans op neerslag nog een dagje klein. Aan de temperatuur verandert weinig.

Tijdens het weekend volgen wind en regen bij een graad of 10. Oppassen geblazen dus, want je paraplu vliegt zo weg.