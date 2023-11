Harmonie ’67 kijkt tevreden terug op concert in Martiniplaza: “We voelden ons grootse artiesten”

Foto: Harmonie'67

UB40, Brian May, Marco Borsato, Faithless en Katie Melua. Allen stonden ze al eens in de grote zaal van Martiniplaza. Harmonie ’67 uit de stad mag zich nu ook in dit rijtje scharen. Zaterdagavond gaven zij in het evenementengebouw een concert.

“Dit was ontzettend leuk en bijzonder”, vertelt Maurits de Roo van het harmonieorkest, nog hoorbaar onder de indruk. “Als orkest geven we vaker concerten. Vaak doen we dat noodgedwongen in kerkgebouwen. Met zestig leden zijn we best wel een groot orkest. Zoiets past niet op ieder podium. In kerkgebouwen is er vaak wat galm. Maar in deze zaal van Martiniplaza klinkt het zo perfect. Het was voor ons als orkest echt kippenvel. Bij het concert waren zo’n 250 mensen publiek aanwezig. Ook daar zijn we erg tevreden mee, omdat we normaal rond de 150 mensen trekken.”

“Een wow-moment”

De voorbereidingen begonnen zaterdag al vroeg. “Je kunt gerust zeggen dat er een volksverhuizing plaats heeft gevonden. De instrumenten moesten verplaatst worden van onze repetitieruimte naar Martiniplaza. En die verhuizing was al erg bijzonder. Je betreedt dan via de artiesteningang het gebouw. Je ziet alle techniek, alle technische mogelijkheden. Dat was wel even een wow-moment. Vervolgens zijn we rond 18.30 uur gaan repeteren. Dat is belangrijk. Je speelt in een zaal waar je nog niet eerder muziek hebt gemaakt. Je moet even die ervaring hebben, de feeling met de ruimte. Ook de samenwerking met de Omniband verdiende nog wat laatste puntjes op de ‘i’.”

Omniband

Het concert van Harmonie ’67 bestond zaterdagavond uit twee delen. In het eerste deel speelde het orkest vier delen, die heel gevarieerd waren. Van Othello van de componist Alfred Reed tot Cartoon van Paul Hart. Na de pauze werd er samen gespeeld met de Omniband. Dit is een muziektheatergezelschap dat uit Jochem van Hoogdalem, Sander Borst en Douwe Nauta bestaat. Samen bespelen zij zo’n 25 instrumenten, waarbij Harmonie ’67 de begeleiding verzorgde.

“Vooraf ben je zenuwachtig”

“Het eerste deel verliep heel goed. Het was gevarieerd, waarbij er voor een ieder wel wat wils was. We hadden niet de makkelijkste stukken uitgezocht, dus alle leden moesten vol aan de bak. Vooraf ben je zenuwachtig, maar als je eenmaal begint met het spelen dan verdwijnen de zenuwen en dan is het genieten. Het klonk zo perfect. Dat kregen we later ook teruggekoppeld vanuit het publiek, dat men echt genoten heeft.”

“Heel leuk om te zien hoe het publiek reageerde”

Na de pauze was het tijd voor de Omniband. “De afgelopen periode hebben we veel gerepeteerd. Vorige week maandag hebben we een generale repetitie gedaan. We wisten dus precies wat ze gingen doen. Waar we vorige week konden toekijken, zaten we gisteravond achter de band, en verzorgden we de begeleiding. Het was heel leuk om die andere dimensie mee te maken, en om te zien hoe het publiek reageerde op de show. Ja, we kijken terug op een hele leuke avond.”

Het concert smaakt ook naar meer. “De komende tijd gaan we dit evalueren. Maar als het aan mij persoonlijk ligt dan zou ik ieder jaar wel een concert willen geven in Martiniplaza. Dit was heel erg leuk.”