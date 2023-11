Happietaria kookt vanaf 16 november weer een maand lang voor het goede doel

De Happietaria Groningen, het pop-up restaurant voor het goede doel, opent op donderdag 16 november de deuren, wederom aan de Henri Dunantlaan 2 in de wijk Corpus den Hoorn.

Het restaurant wordt opgezet door studenten en volledig gerund door vrijwilligers, veelal studenten, die een maand lang samenwerken om zo veel mogelijk geld op te halen. Dat doen ze nu al 29 jaar. Vier christelijke studentenverenigingen werken tezamen in één bestuur. Vorig jaar werden in een maand tijd meer dan 4000 gasten verwelkomd en is bijna 125 duizend euro opgehaald. Dit maakt Happietaria Groningen de best draaiende Happietaria van heel Nederland.

De studenten zetten zich dit jaar in voor de partners van de landelijke hulporganisatie Tearfund, die willen strijden tegen het onrecht in DRC (Democratische Republiek Congo), Ethiopië en Zuid-Soedan. In alle drie de landen heerst onrust tussen verschillende groepen in de samenleving. Tearfund heeft hier gesprekstechnieken voor ontwikkeld die ervoor gaan zorgen dat groepen met elkaar in gesprek gaan en zo de vrede bewaren.

Meer informatie en reserveren kan via http://www.happietaria.nl/happietaria-groningen