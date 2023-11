Hans Grondel en Lisa Ploeger geven bijzonder concert in wijk Ulgersmaborg

Hans Ploeger speelt live in de radiostudio

Hans Grondel is bezig met een landelijke tournee met zijn band waarbij lokale artiest Lisa Ploeger is uitgenodigd. Muziek Organisatie Noord organiseert het optreden op zaterdagavond 18 november aan de Bieslookstraat 23.

Hans Grondel komt oorspronkelijk uit Drenthe en maakt het liefst Americana muziek. Vorig jaar verkocht hij zijn kroeg om zijn muzikale dromen achterna te gaan. Nu woont hij in Amsterdam wegens zijn droom en de liefde. ‘Vorig jaar heb ik drie liedjes uitgebracht’, vertelt de zanger. ‘Dit jaar heb ik een echte band om me heen verzameld, dus het is vrij kort geleden eigenlijk.’

Ondersteunende act

Dat Hans Lisa Ploeger heeft gevraagd als ondersteunende act is geen verrassing. ‘Lisa heeft ook Drentse roots net als ik en we hebben een keer een liedje geschreven.’ Ploeger komt uit een muzikale familie en begon daardoor als kind al met muziek maken. Sinds een jaar of vijf is ze serieus bezig met muziek.

Het optreden vindt zaterdagavond 18 november plaats en vanaf half 9 kun je binnenlopen om de muziek van Lisa en de band van Hans Grondel te ervaren. Meer informatie is te vinden via de website van Muziek Organisatie Noord.

Hans Grondel was te gast tijdens de OOG Ochtendshow en speelt zijn nieuwe single ‘Be The Light’ live in de studio. Lisa ploeger was telefonisch te gast.