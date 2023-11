Handig in de Buurt voert weer grofvuil af maar onduidelijkheid blijft: “Ik sta niet op de lijst”

Sociale onderneming Handig in de Buurt, uit de wijk De Hoogte, voert weer grofvuil af naar de vuilstort. Echter heeft eigenaar Conny Eldering nog geen duidelijkheid over een vrijstelling.

Zeven maanden geleden stopte Eldering met het ophalen van grofvuil nadat hij op de vuilstortplaats werd geweigerd. Eldering helpt mensen met het afvoeren van hun grofvuil. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die van een bijstandsuitkering leven, of die zelf geen auto hebben. Eerder dit jaar kwam hij voor de vijfde keer op de stortplaats, en werd toen geweigerd. Hij moest 66 euro betalen, wat hij weigerde. Eldering liet toen weten: “Ze vinden dat ik mij moet houden aan de regels. Maar ik ben een sociale onderneming. Ik help mensen die anders niet de mogelijkheid hebben om hun afval af te voeren. Ik help mensen die om fysieke, psychische of financiële redenen niet als volwaardig burger mee kunnen draaien in onze maatschappij. En wat gebeurt er als het afval niet wordt opgehaald? Dan wordt het in de wijk gedumpt.”

“Heb ik nu wel of geen vrijstelling?”

Om aanspraak te kunnen doen op een vrijstelling moest er voor 1 november een aanvraag in worden gediend. “Ik heb nog geen officieel bericht gekregen, maar uit documenten, die ik in heb gezien, blijkt dat ik niet op de lijst sta. Er staan vier organisaties op de lijst, en daar sta ik niet tussen. Maar ik heb nog geen officiële afwijzing ontvangen. Ik weet nu niet waar ik aan toe ben: word ik wel, of word ik niet toegelaten als ik voor de vijfde keer het terrein op rijd? Heb ik wel of geen vrijstelling?”

“Ik ben niet tegengehouden”

Toch is Eldering wel weer begonnen met het afvoeren van grofvuil: “Als ik bij mensen het grofvuil ophaal, dan neem ik hun pas mee, zodat ik kan storten. Ik ben de afgelopen dagen niet tegengehouden. In de gemeente mag elk huishouden vier keer per kalenderjaar grofvuil naar de stort brengen. Op de kaart wordt dit bijgehouden. Maar als ik dan vraag hoeveel streepjes er nog op een kaart beschikbaar zijn, dan wil men dit niet geven. Daarom is het belangrijk dat mensen, voor wie ik grofvuil wegbreng, van tevoren zelf controleren of ze nog stortrecht hebben.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Oplossing is maatwerk”

Afgelopen zomer trok de politiek aan de bel. Verschillende partijen vroegen aan de wethouder of er ook een oplossing kon komen zonder bureaucratische rompslomp. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Beheer en Onderhoud liet toen weten: “We hebben de afvalpas ingevoerd om het oneindig gebruik van afvalbrengstations tegen te gaan. We hadden te maken met afvalbrengtoerisme, en dat kostte de gemeente veel geld. De pas had ook als consequentie dat we vrijstellingen hebben ingetrokken. Dit betekent dat het werkproces van stichtingen is veranderd. De afvalpas moet nu mee om afval weg te kunnen brengen. Wat we zien is dat de geluiden divers zijn. Sommige organisaties laten weten dat de nieuwe werkwijze kansen oplevert. Maar er zijn ook problemen. Als gemeente vinden we het belangrijk dat we het niet te ingewikkeld maken. De oplossing is maatwerk. We zijn op dit moment bezig met een juridisch onderzoek, waarbij de criteria worden uitgewerkt, de regels kloppen, maar het niet te moeilijk wordt gemaakt.”