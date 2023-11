Haafs over overname winkel Beukeveld: “het is eigenlijk een fout van de curator”

De curator heeft een fout gemaakt rond de winkel op het Overwinningsplein toen hij het faillissement van Bakkerij Beukeveld afwikkelde. Dat zegt bakker Wilfred Haafs, de nieuwe huurder van het winkelpand van Beukeveld aan het plein.

Nadat Beukeveld in oktober failliet werd verklaard, werd al snel ingezet op een doorstart onder een nieuwe eigenaar. Die werd door curator Sander Vos begin deze maand gepresenteerd in de vorm van bakker Van der Kloet uit Franeker. Daarbij werd ook bekendgemaakt dat het hele bedrijf zou blijven bestaan, inclusief de winkels aan de Parkweg en het Overwinningsplein in de stad.

Huur opgezegd

Daarmee werd te vroeg gejuicht, want de verhuurder van de winkel aan het Overwinningsplein, een beleggingsmaatschappij uit Den Haag blijkt de huur na de uitspraak van het faillissement te hebben opgezegd. Hij bood het toen aan bakker Haafs uit Haren aan, die zaterdag in Haren Doet op OOG Radio zei dat hij al vrij snel in beeld kwam.

“Het is eigenlijk een grote fout van de curator”, vindt Haafs. “De verhuurder heeft de huur opgezegd en dit ook gemeld aan de curator. Die heeft de brief van de verhuurder naast zich neergelegd, in de veronderstelling dat de huur bij een overname voortgezet kon worden. Ondertussen had de verhuurder de huur al opgezegd en daar hebben ze helemaal niet naar gekeken.”

Kritiek

Afgelopen week werd duidelijk dat Beukeveld alsnog het veld aan het Overwinningsplein moet ruimen ten gunste van Haafs, waardoor er na tientallen jaren abrupt een einde aan de Beukeveld-winkel op het plein komt. Het leverde dan ook vele reacties op van vaste klanten, veelal teleurgesteld maar soms ook boos. Sommige mensen vinden dat Haafs zijn concullega een mes in de rug steekt. Haafs benadrukt dat dit niet het geval is.

“De verhuurder heeft een eventuele overname niet afgewacht en ons gevraagd of wij interesse hebben. Ze hebben alleen ons benaderd omdat wij interesse hadden in een ander project wat niet door is gegaan. Zij zagen toen een hele goede kans voor ons om op deze locatie te beginnen.”

Bakkerscafé aan een prachtig plein

Bakkerij Haafs kan hierdoor zijn zesde filiaal openen. Een terugkeer naar de stad, waar het al eerder gevestigd is geweest in Paddepoel en aan de Nieuweweg. “Dat is wel een tijdje geleden”, lacht Haafs. Recenter is hij gestopt met het leveren aan supermarkten. “Dat is ook de reden dat wij op deze locatie gaan huren. We willen dat het publiek aansluit op onze markt. De stad is groot en midden in de stad krijg je een heel andere winkelpositie ten opzichte van deze plek. Het Overwinningsplein is eigenlijk een dorp op zich met een groot verzorgingsgebied. Het is een mooi plein met veel winkels.”

Op 20 januari krijgt Haafs de sleutel van het pand, waarna de zaak verbouwd wordt tot bakkerij met bakkerscafé. “Vergelijkbaar met de winkel aan het Raadhuisplein in Haren.” Medio maart moet de nieuwe zaak openen.

Luister hier het gesprek met Wilfred Haafs uit Haren Doet terug: