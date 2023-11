GVAV verspeelt punten tegen hekkensluiter, Sanders scoort vier keer voor Helpman

Foto: Andor Heij

GVAV Rapiditas en GRC Groningen speelden zondag in 1J tegen laagvliegers en alleen GVAV pakte een punt. Helpman won in 2I dik en in 3B deed Groninger Boys slechte zaken in de strijd om de periodetitel.

GVAV Rapiditas pakte thuis in de eerste klasse J op de valreep nog een punt tegen hekkensluiter Hoogzand: 2-2. De trainerswisseling bij Hoogezand leek goed uit te pakken. Sven de Haan stapte op uit onvrede met de instelling van de spelers. Jan Kloetstra volgde hem deze week op. Hoogezand nam een 2-0 voorsprong via Heine Uuldriks en Tobias van den Berg. Ramon Nijdam zorgde voor de aansluitingstreffer. GVAV ging op zoek naar de gelijkmaker en die viel in de slotfase door Jonathan van Dorssen. GVAV is negende met 9 punten uit 8 wedstrijden.

GRC Groningen verloor in Westerbork van VKW, dat voorlaatste stond: 2-1. Anjo Willems opende de score voor VKW, Bram Mulder maakte gelijk. Na de pauze besliste Leon Santema de wedstrijd. Door de nederlaag zakte GRC naar de 12e en voorlaatste positie met 5 uit 7.

Zaterdag won Oranje Nassau in deze klasse met 4-2 van Winsum en PKC’83 versloeg in Winschoten koploper WVV met 2-1. Overzicht wedstrijden zaterdag in 1J

2I

In de tweede klasse I boekte Helpman een belangrijke zege. Thuis werd Musselkanaal met 5-2 verslagen. Tim Sanders scoorde maar liefst vier keer. De vijfde van Helpman werd gemaakt door Joost de Graaf. Helpman klom naar de middenmoot met 10 uit 7.

Forward ging in Drenthe hard onderuit tegen Rolder Boys: 6-1. Max Oogink scoorde na rust bij een 3-0 achterstand de enige voor de studenten. Forward staat negende met 9 uit 8.

Alle andere wedstrijden in deze klasse, waaronder GOMOS – Stadspark werden afgelast. Stadspark is laatste.

3B

In 3B verloor koploper Groninger Boys de uitwedstrijd tegen middenmoter EHC’85 met 2-0. Daarmee is de kans om de eerste periodetitel te pakken erg klein geworden. Groninger Boys is uitgespeeld voor de eerste periode en heeft 16 punten uit 8 wedstrijden. Peize en Titan hebben twee wedstrijden minder gespeeld en kunnen Groninger Boys nog passeren en de titel grijpen.

De voornaamste concurrent is Peize dat twee punten minder heeft dan Groninger Boys. Peize won zaterdagmiddag in eigen huis met 5-0 van Engelbert. Het was opnieuw een grote nederlaag voor Engelbert dat dit seizoen al 34 tegentreffers moest toestaan. Veruit de meeste in 3B. Engelbert is dertiende en voorlaatste met 6 uit 8.