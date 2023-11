Groningers: “Groningen is cultuurprovincie nummer één”

Foto: Lianne Darmeveil

De provincie Groningen is cultuurprovincie nummer één, dankzij het Forum Groningen. Dat blijkt uit het Vrije Tijd Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy.

“Groningen is Noord-Holland voorbijgestreefd als nummer één cultuurprovincie, dankzij de komst van het Forum,” aldus markadviseur Hendrik Beerda. “Hoewel het ontwerp en de kosten tot veel commotie leidden vóór en tijdens de bouw, heeft de hele provincie het opvallende gebouw met exposities, films, evenementen, bibliotheek en horeca inmiddels omarmd.”

Volgens Beerda zijn de Martinitoren, Martiniplaza en het Groninger Museum nog steeds dé culturele iconen voor de Groningers. “In de stad en daarbuiten voeden deze drie culturele trekpleisters in sterke mate de Groninger trots op de eigen provincie.” Als het gaat om provincies met het sterkste cultuuraanbod, volgens de eigen bevolking, staat Groningen op plek 1, gevolgd door Noord-Holland en Friesland.

Sinds het einde van de coronacrisis is de cultuursector verzwakt, zo blijkt uit het onderzoek. Alleen bioscopen zijn populairder geworden. Beerda: “In de coronaperiode ontdekten veel mensen de gratis wandelingen in de natuur. (…) Daar komt nu ook nog eens de inflatie bovenop, wat het voor festivals en theaters nóg lastiger maakt. Het advies is om zichtbaarder te zijn op plekken waar consumenten een keuze maken uit het enorme vrijetijdsaanbod.”