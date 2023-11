Groninger Museum tentoonstellingen ook toegankelijk voor slechtzienden

Het Groninger Museum wil voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor blinden en slechtzienden. Daarom is er een speciale rondleiding waarin je verhalen kunt horen en beleven met het hele lichaam.

De tentoonstelling Unzipped over de Rolling Stones was donderdag als eerste aan de beurt. Dat is een tentoonstelling waar niet alleen beeld belangrijk is. Het verhaal over de Rolling Stones wordt uitgebreid verteld en de kenmerkende danspassen van zanger Mick Jagger werden door de bezoekers uitgevoerd.

De gasten konden ook voelen aan de stoffen van de kleding van de muzikanten. Dat zijn niet de echte kleren, want daar mag niemand aankomen, maar nagebootste stoffen. Het bezoek eindigde met het concert van The Stones in Cuba in 2016.

De volgende rondleiding voor blinden en slechtzienden is op donderdag 14 december.