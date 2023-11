Groninger Museum bestaat (bijna) 150 jaar!

Foto: Joris van Tweel

Het Groninger Museum heeft in 2024 iets te vieren. Het museum bestaat volgend jaar namelijk maar liefst 150 jaar. Het jubileum wordt gevierd met een uitgebreid programma aan activiteiten en tentoonstellingen.

Het Groninger Museum is in 1874 opgericht. Het museum had toen nog geen eigen gebouw, dat kwam er in 1894. Bijna een eeuw later kreeg de organisatie een grote schenking, waarmee het een nieuw gebouw kon laten maken. Het huidige gebouw dat is ontworpen door architect Alessandro Mendini en werd geopend in 1994 door koningin Beatrix.

Feestelijke tentoonstellingen

Om het jubileum te vieren, organiseert het museum verschillende activiteiten. Zo kunnen bezoekers een kijkje achter de schermen nemen bij de nieuwe collectiepresentatie ‘Groninger Museum 150 jaar – Behind the Scenes’, die van 29 maart 2024 t/m 1 juni 2025 te zien is. Deze tentoonstelling toont hoe een collectie tot stand komt, hoe kunstwerken geconserveerd worden en hoe kunst vervolgens aan het publiek gepresenteerd wordt. Daarnaast bevat deze tentoonstelling nog een bijzonder kunstwerk: het in 2020 gestolen en onlangs teruggevonden schilderij de Lentetuin van Vincent van Gogh.

Bezoekers kunnen ook de tentoonstelling ‘Hoe van Gogh naar Groningen kwam’ bewonderen. Het Groninger Museum had ooit één van de grootste exposities van Vincent van Gogh. Met deze tentoonstelling gaat het museum weer terug in de tijd. Als bezoekers wordt je meegenomen in het verhaal van Groningers en ondernemende studenten, die vanaf 1896 de moderne kunst naar het Noorden van Nederland brachten en daarmee de kunstwereld flink opschudden. Naast het werk van Van Gogh is ook kunst te zien van Jan Toorop, Johan Thorn Prikker, Theo van Hoytema en De Ploeg kunstenaars Jan Altink, Johan Dijkstra en Henk Melgers.

Voor alle tentoonstellingen, activiteiten en verdere informatie kun je kijken op de website van het Groninger Museum.