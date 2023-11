“Groningen mag wat vaker landelijk de aandacht trekken met evenementen”

Foto: Rieks Oijnhausen

SCOREN met Groningen. Dat is de titel van een boek van Peter Velthuis, waarbij het eerste exemplaar zaterdag werd overhandigd aan Commissaris van de Koning René Paas (CDA). Velthuis nam zaterdag afscheid als directeur van Tocht om de Noord.

Tocht om de Noord wordt sinds 2006 gehouden. Ieder jaar doet het wandelfestijn een andere Groningse gemeente aan, waarbij verdeeld over twee dagen een route van tachtig kilometer wordt gelopen. Daarnaast kunnen deelnemers ook kiezen uit een kortere afstand. Doel van de tochten is om te laten zien hoe mooi Groningen is. Vanwege het afscheid schreef Velthuis het boek. In het boek wordt beschreven hoe je evenementen kunt organiseren waarmee je verschillende vliegen in één klap kunt slaan. Velthuis vertelde daarbij dat Groningen wel wat vaker de aandacht mag trekken met de evenementen die hier gehouden worden. Behalve Tocht om de Noord was Velthuis ook één van de organisatoren van de Special Olympics, de Giro d’Italia in Groningen en het tennistoernooi Challenger.

Het afscheid vond niet voor niets plaats op 11 november. De afgelopen periode heeft Tocht om de Noord, samen met het Sint Martinusberaad, de Gulden Martinusweg ontwikkeld. Dit is een langeafstandswandeling van Groningen naar Utrecht. Tien dagen geleden startte in Utrecht een groep wandelaars aan deze tocht. Zij arriveerden zaterdag in Groningen. Voor burgemeester Koen Schuiling (VVD) had de groep een oorkonde van het Catharijneconvent meegenomen. Groningen krijgt van het Utrechtse museum, waar de oorkonde normaal is te zien, toestemming om een replica te maken. Daarmee laat men de verbondenheid zien. Het uiteindelijke doel is om de wandeling door te trekken naar de stad Tours in Frankrijk. Sint Maarten was bisschop van de stad Tours en een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in Gallië.

Velthuis wordt opgevolgd door Ronald Hellinga.