Groningen loopt achter met woningbouw, productie moet omhoog

De gemeente Groningen gaat haar geplande bouwdoel voor woningen dit jaar waarschijnlijk niet halen. Ook volgend jaar wordt het doel (1.500 nieuwe woningen) waarschijnlijk moeilijk. Het gemeentebestuur wil daarom, samen met de raad, snel om tafel om het jaarlijkse aantal gebouwde woningen in 2025 en daarna snel op te schroeven.

De oorzaken van de achterstand zijn volgens het college de snel stijgende prijzen van bouwmaterialen, hogere loonkosten en een hogere hypotheekrente. Woningen in alle prijsklasses, huur of koop, lijden onder deze problemen.

Toch denkt verantwoordelijk wethouder Rik van Niejenhuis dat de gemeente een rol heeft om de woningbouw de komende jaren op te schroeven naar tweeduizend nieuwe huizen per jaar. “We kunnen betere afspraken maken, zowel ‘hier in huis’ (binnen de gemeente) als met onze partners. Bijvoorbeeld met de woningcorporaties. We willen de procedures zo kort mogelijk houden om zo snel mogelijk te gaan bouwen.”

Niet alleen het college van burgemeester en wethouders heeft een rol, aldus Van Niejenhuis. Ook de gemeenteraad moet meehelpen: “We hebben bij grote bouwprojecten ook altijd de mogelijkheid om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld parkeerproblemen oplossen, hittestress en wateroverlast tegengaan. Omdat dit ook betaald moet worden, bemoeilijken dit soort ingrepen soms de bouwplannen. We willen graag met de raad bespreken of we dit soort dingen op sommige plekken een tandje minder kunnen doen. Want dan worden sommige plannen die nu moeilijk zijn soms toch uitvoerbaar.”