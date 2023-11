Groningen krijgt 1,7 miljoen van Rijk om woningbouwprojecten snel op gang te krijgen

De gemeente Groningen krijgt iets meer dan 1,7 miljoen euro van de Rijksoverheid om de bouw 352 woningen en een plek voor een zorginstelling zo snel mogelijk op gang te krijgen.

Het geld van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkshuisvesting), de zogenaamde Startbouwimpuls, is bedoeld om woningbouwprojecten zo snel mogelijk van start te laten gaan. In heel Nederland draagt het ministerie bij aan de bouw van 31.000 woningen.

In Groningen gaat het geld naar 21 appartementen aan de Polmanstraat, 22 appartementen en negen woningen aan de Doefmat, een woonblok voor een zorginstelling in de Grunobuurt, 285 woningen in de De Wijert en 15 appartementen in de Marskramer in Ten Boer.

Minister Hugo de Jonge maakte de investering maandagmiddag bekend ter gelegenheid van de Dag van de Volkshuisvesting. “Met de extra financiële steun aan gemeenten maken we de opdracht waar om met meer tempo en meer regie, te blijven doorbouwen aan meer betaalbare woningen”, aldus De Jonge. “Met deze bijdrage kan de bouw op al vergunde locaties toch van start gaan. Snel bouwen wat vergund is én snel vergunnen wat op korte termijn gebouwd kan worden. Zo helpen we om de dip in de woningbouw te beperken en sneller te herstellen.”