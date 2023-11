Groningen haalt banden aan met Nedersaksen

Foto: Joris van Tweel. Gedeputeerden provincie vlnr: Bram Schmaal, Johan Hamster, Tjeerd van Dekken, Susan Top, Henk Emmens

Een delegatie van de provincie Groningen is volgende week te gast in de Duitse deelstaat Niedersachsen.

De regionale economie van Groningen is verknoopt met die van Niedersachsen. Het is daarom goed om nu en dan de banden aan te halen, aldus de provincie. Namens de provincie Groningen nemen commissaris van de koning René Paas en de gedeputeerden Bram Schmaal, Johan Hamster en Henk Emmens deel aan de missie. Ook de gemeente Groningen is bestuurlijk flink aanwezig. Ook vertegenwoordigers van kennisinstellingen en bedrijven gaan mee.

In Oldenburg, Bremen en Hamburg worden bezoeken gebracht aan diverse bedrijven en er zijn bijeenkomsten met bestuurders van deze Duitse steden en de regio.

Het overkoepelende thema van de werkweek is innovatie. ,,We willen de bestaande samenwerking versterken en kennis uitwisselen over energie, mobiliteit en human capital”, zegt gedeputeerde Bram Schmaal. ,,Ik verheug me zeer op onze missie. Groningen en Nedersaksen hebben elkaar heel veel te bieden.”