Groningen blijft toiletvriendelijkste gemeente in provincie, maar scoort lager cijfer dan een jaar terug

Met een rapportcijfer van een 5,3 is Groningen nog steeds de minst ’toiletonvriendelijke’ gemeente van de provincie. Maar de gemeente scoort nog steeds geen cijfer om over naar huis te schrijven en zakte het afgelopen jaar zelfs een paar plekken op de ranglijst.

De gemeente zakte dit jaar zelfs drie plaatsen in het jaarlijkse onderzoek wat de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) houdt, in samenwerking met de HogeNood-app. Daarin rangschikken de twee organisaties de hoeveelheid en bereikbaarheid van openbare en opengestelde toiletten per gemeente.

Vorig jaar noemde de MLDS de stad al een opgedroogde oase in de ’toiletwoestijn’ van de provincie Groningen. De raadsfractie van Student & Stad zette de aanklacht op de agenda bij de het gemeentebestuur, wat beterschap beloofde.

Maar Groningen scoort dit jaar zelfs lager dan in 2022, een 5,27 in plaats van 5,4. Landelijk ziet de MLDS de afgelopen jaren juist een lichte stijging in de cijfers die gemeenten scoren op de aanwezigheid van openbaar toegankelijke toiletten. “De stijging is vooral het gevolg van meer lokaal beleid, meer gemeenten die partner zijn van de HogeNood-app en betere navolging van de toiletnorm”, vertelt Leonie Klabbers, adjunct-directeur van de Maag Lever Darm Stichting. “De stijging is aan de ene kant goed nieuws en laat zien dat het werk van de Toiletalliantie zich uitbetaalt. Aan de andere kant is deze verbetering vooral het resultaat van enkele gemeenten die veel doen, maar er zijn nog steeds veel te veel gemeenten die in gebreke blijven. Een 4,7 is nog geen voldoende.”

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) doet samen met de HogeNood-app jaarlijks onderzoek naar toiletvriendelijkheid, ter gelegenheid van Wereld Toilet Dag op 19 november. “Toiletten zijn niet alleen van belang voor 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten, maar voor ons allemaal,” aldus Klabbers, “Er moeten nog veel meer gemeenten van de pot afkomen. De Toiletalliantie pleit er daarom voor dat er in stadscentra en verblijfsgebieden als parken om de 500 meter een toilet moet zijn. Dat is nog in lang niet alle gemeenten het geval. Daarom blijven we strijden voor voldoende toiletten voor iedereen.”