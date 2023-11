Groep jongeren duwt fietser in sloot in Beijum, politie zoekt getuigen

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

Een groep jongeren heeft vorige maand een fietser een sloot ingeduwd tijdens een incident in Beijum. De politie doet vrijdagmiddag een oproep richting mogelijke getuigen om zich te melden.

Het incident vond op zaterdag 14 oktober rond 22.00 uur plaats in de buurt van de kruising van de Beijumerweg en de Grevingaheerd. Bij dit incident is een slachtoffer van zijn fiets geduwd en in de sloot gevallen, schrijven agenten van het basisteam Groningen-Noord op Instagram.

Volgens de agenten werd de jongen in de sloot geduwd door een groep jongeren. Wie iets heeft gezien of gehoord van dit incident, kan contact opnemen met het basisteam Groningen Noord. Dat kan via Instagram (link), of via telefoonnummer 0900-8844. Houd daarbij zaaknummer 2023297607 bij de hand.