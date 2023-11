GroenLinks-PvdA grootste partij in Groningen bij Tweede Kamerverkiezingen, PVV tweede

Foto: Harro Meijer

GroenLinks-PvdA is bij de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Groningen de grootste partij geworden. De PVV is de tweede partij geworden.

Rond 00.30 uur was men in de gemeente klaar met tellen. Groningen is daarmee de eerste grote gemeente die een uitslag doorgaf. In de gemeente mochten 183.403 mensen een stem uitbrengen. Het opkomstpercentage is vastgesteld op 80,3 procent. GroenLinks-PvdA heeft de meeste stemmen gekregen: 30,4 procent. Dat is fors meer dan in 2021 toen men nog 18,8 procent van de stemmen kreeg. De PVV is met 13,2 procent de tweede partij geworden. NSC, de partij van Pieter Omtzigt, krijgt 11,6 procent.

Wat verder opvalt is dat de VVD inlevert. Die partij gaat van 13,7 procent in 2021 naar 10,6 procent nu. Een andere grote verliezer is D66. Zij gaan van 23,0 procent in 2021 naar 9,0 procent nu. Ook de SP levert in: zij gaan van 7,6 procent naar 4,3 procent.